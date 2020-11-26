شركة "طيران الإمارات" تعيد فتح صالاتها في مطارات العالم

بدأت شركة "طيران الإمارات" بإعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية وأولها مطار القاهرة الدولي، مع الحرص على تطبيق إجراءات احترازية صحية في ظل استمرار انتشار كورونا.

وشرعت شركة الطيران الإماراتية، في استئناف عمل صالاتها في مطارات العالم، حيث بدأت بإعادة افتتاح صالتها في مطار القاهرة الدولي، كما ستواصل فتح باقي صالتها في مطار نيويورك جيه اف كيه ومطار مانشستر الدولي ووجهات أخرى عبر شبكة خطوطها العالمية، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الشركة تعديلات على الصالات، لاتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة، كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام.

وسيتم تطبيق بروتوكولات التباعد الجسدي، وتقليص سعة الجلوس في الصالة إلى النصف ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا عن طريق اللمس.

المصدر:" وام"