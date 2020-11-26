 
مباشر

ارتفاع احتياطيات تركيا الدولية

مال وأعمال

ارتفاع احتياطيات تركيا الدولية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8hp

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي بلغ 18.45 مليار دولار في 20 نوفمبر الجاري.

وبذلك تكون الاحتياطيات قد ارتفعت من مستوى 16.43 مليار دولار، الذي كانت قد سجلته قبل أسبوع، حينها بلغت الاحتياطيات أدنى مستوى منذ مارس 2004.

واستخدمت وكالة "رويترز" سعر صرف عند 7.6699 ليرة للدولار عند احتساب قيمة الاحتياطيات بالعملة الأمريكية، واستخدمت سعر صرف 7.7896 ليرة للدولار لاحتساب قيمة الاحتياطيات التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا