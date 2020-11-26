ارتفاع احتياطيات تركيا الدولية

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي بلغ 18.45 مليار دولار في 20 نوفمبر الجاري.

وبذلك تكون الاحتياطيات قد ارتفعت من مستوى 16.43 مليار دولار، الذي كانت قد سجلته قبل أسبوع، حينها بلغت الاحتياطيات أدنى مستوى منذ مارس 2004.

واستخدمت وكالة "رويترز" سعر صرف عند 7.6699 ليرة للدولار عند احتساب قيمة الاحتياطيات بالعملة الأمريكية، واستخدمت سعر صرف 7.7896 ليرة للدولار لاحتساب قيمة الاحتياطيات التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

المصدر: رويترز