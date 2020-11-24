مؤسسة النقد العربي السعودي تغير تسميتها

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مجلس الوزراء أقرّ يوم الثلاثاء تغيير تسمية مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مسمى البنك المركزي السعودي.

وذكر بيان منفصل للبنك المركزي أن القانون الجديد يحدد أهداف البنك المركزي التي تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع تقديم تقارير مباشرة إلى العاهل السعودي.

وسيواصل البنك المركزي السعودي استخدام الاسم المختصر "ساما" نظرا "لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا"، حسب البيان.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن "الأوراق النقدية التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية".

المصدر: رويترز