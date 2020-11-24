بدء الاكتتاب في الطرح الأولى العام لشركة "أوزون"

بدأ الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة "أوزون" الروسية، عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت في روسيا، مع صعود أسهمها بنسبة 30% في بورصة موسكو.

وطرحت "أوزون" للاكتتاب 33 مليون سهم بقيمة 30 دولارا للسهم الواحد، ليصل حجمها الإجمالي إلى 990 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البورصة أن سعر الأسهم صعد بنحو 30% بعد بدء المداولات في بورصة موسكو، ليصل إلى 39.88 دولار للسهم.

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وانطلق الطرح الأولي العام على منصة NASDAQ اليوم الثلاثاء وأسهم "أوزون" متاحة في بورصتي موسكو وبطرسبورغ.

يذكر أن المساهمين الرئيسيين في "أوزون" هما شركة "سيستيما" الاستثمارية الروسية للملياردير فلاديمير يفتوشينكوف، التي تمتلك نحو 43% في "أوزون"، وشركة "بارينغ فوستوك" التي تمتلك حصة مماثلة.

ويقدر حجم رأسمال "أوزون" بحوالي 6.2 مليار دولار، وهي من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

المصدر: وكالات