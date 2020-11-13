"أوزون" تخطط لجمع ملايين الدولارات للتوسع في السوق الروسية

كشفت مصار، اليوم الجمعة، أن عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية "أوزون" ينوي جمع حوالي 750 مليون دولار عن طريق الأكتتاب العام في أمريكا، بهدف توسيع أعمال التجارة الإلكترونية في روسيا.

وأفادت المصادر بأن شركة التجارة الإلكترونية "أوزون" كانت تهدف في البداية جذب 500 مليون دولار من الاكتتاب، لكنها قررت رفع المبلغ إلى 750 مليون دولار، وذلك للمساعدة في تمويل توسعها في سوق التجارة الإلكتروني، التي تنمو بسرعة في روسيا.

وأدى تحول الناس إلى التسوق عبر الانترنت خلال جائحة كورونا، إلى رفع ايرادات شركة "أوزون" بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

ووفقا لمجموعة "يورومونيتور" للأبحاث، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في روسيا بأكثر من 40%، ليصل إلى 2.5 تريليون روبل (32.4 مليار دولار) في العام 2020، بالإضافة إلى زيادة سنوية بين 10-15% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: "رويترز"