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الإمارات تعلن عن اكتشافات نفطية ضخمة

مال وأعمال

الإمارات تعلن عن اكتشافات نفطية ضخمة
Reuters HANDOUT
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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أعلن المجلس الأعلى للبترول الإماراتي عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.

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وأشار المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم الأحد، برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

وأكد المجلس الأعلى للبترول، أنه اعتمد خطة عمل "أدنوك"، لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أن ذلك سيمكن الشركة من تحقيق "النمو الذكي"، حيث تعتزم " أدنوك" من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم، أي ما يعادل 43.6 مليار دولار، إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

ولفت المجلس إلى موافقته على ترسية "أدنوك"، لمناطق جديدة، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في العام 2019، ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

المصدر: "أنباء الإمارات"

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