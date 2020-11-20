وفد روسي يزور مجمعا سكنيا في ضواحي دمشق (صور)

قام وفد من وزارة البناء والإسكان الروسية بإجراء زيارة ميدانية لأحد مواقع البناء في ضواحي العاصمة دمشق لمشاهدة كيف تتم عملية إعادة البناء السكني في سوريا، التي شهدت حربا لسنوات.

واطلع الوفد الذي ترأسه نائب وزير النقل الروسي نيكيتا ستاسيشين على مراحل بناء مجمع سكني في بلدة الديماس في ضواحي دمشق، حيث يتم بناء مجمع سكني مؤلف من 14 ألف شقة على مساحة 500 هكتار.

ونشرت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية تقريرا اليوم الجمعة حول الزيارة، لكنها لم تحدد تاريخها.

وسيتم منح قروض بشروط ميسرة (فائدة سنوية 5%) لمدة 25 عاما لشراء هذه الشقق، التي ستخصص للعائلات الشابة، ومن المخطط أن يتم تسليم الشقق في العام 2021.

ووفقا للمسؤولين السوريين فإن تكلفة الشقة الواحد في هذا المجمع تبلغ 10 آلاف دولار.

وكانت السلطات الروسية قد أعربت، خلال مؤتمر عودة اللاجئين الذي انعقد مؤخرا، عن استعدادها لتقديم الخبرات بهدف تسريع عملية البناء.

ووقعت الوزارة الروسية على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي انعقد مؤخرا مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.

وتضمنت المذكرة تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتقنيات التشييد السريع مسبقة الصنع وأنظمة البناء الموحد إضافة إلى استراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة.

وبموجب المذكرة سيعمل الجانبان السوري والروسي على تطوير التواصل والتعاون بالدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية وتطوير التعاون الفني والمعلوماتي بينهما.

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المصدر: وكالة الأنباء الفدرالية الروسية