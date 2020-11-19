وزير سعودي: إعادة النظر في زيادة القيمة المضافة بعد الجائحة

قال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الخميس، إن السعودية ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ الوزير ماجد بن عبد الله القصبي مؤتمرا صحفيا أن قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي كان "مؤلما".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020.

المصدر: "رويترز"