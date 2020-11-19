الليرة التركية تصعد بعد قرار المركزي رفع الفائدة

صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%.

وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1%.

وظلت الليرة التركية في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24 بالمئة منذ بداية العام.

وقرر المركزي التركي اليوم رفع سعر الفائدة 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين.

وقال المركزي التركي، إنه "سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي"، مشيرا إلى أن القيود الجزئية المفروضة بسبب كورونا تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.

المصدر: "الأناضول" + "بلومبرغ"