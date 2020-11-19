الصين تعتزم خفض الرسوم الجمركية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إن بلاده ستواصل خفض رسومها الجمركية وستوسع واردات المنتجات والسلع المتطورة، وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصلاحات ودعم نموذج نمو قائم على الابتكار.

وأضاف "سنواصل خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية.. وسنوسع واردات المنتجات والخدمات المتطورة من جميع الدول".

وجاء تصريح الرئيس الصيني في كلمة ألقاها عبر اتصال فيديو أثناء المشاركة في نقاشات الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وتأتي الكلمة قبيل قمة قادة المجموعة التي تعقد غدا الجمعة عبر الإنترنت وتناقش مستقبل التعاون الدولي.

وذكر شي أن الصين ستواصل النمو بجودة أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى أن الصين ستبرم اتفاقات تجارة حرة مع المزيد من البلدان وستروج لمبادرة الحزام والطريق على نحو يتسم بجودة عالية.

المصدر: "رويترز"