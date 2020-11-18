وزير سوري يتحدث عن صفقة طائرات مع روسيا

تحدث وزير النقل​ السوري، زهير خزيم، اليوم الأربعاء، في مجلس الشعب السوري، حول أداء وزارته، حيث كشف عن مشروع مع الجانب الروسي بشأن شراء طائرات ركاب روسية.

وقال الوزير السوري: "عندنا مشروع ضمن البرتوكول السوري الروسي لشراء طائرات ركاب روسية، وفي حال تم إبرام صيغة العقد النهائية سيتم إبلاغ أعضاء المجلس عنه"، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية عن الوزير.

وأضاف، أن وزارة النقل السورية تسعى لإدخال ثلاث طائرات في الخدمة، حيث تسعى لجلب محركات لها، كي يرتفع أسطول الطيران السوري إلى ستة طائرات، مشيرا إلى وجود صعوبات في تأمين المحركات كون قيمتها عالية.

ولفت إلى وجود عقد مبرم لشراء طائرة ركاب، دون أن يوضح الجهة التي تم إبرام العقد معها، وقال: "دفعنا 300 ألف دولار ومنذ سنة ونصف نسعى لاستكمال سعرها لتوريدها".

وعن إنجازات وزارة النقل السورية، قال إن الوزارة استطاعت إنجاز العديد من المشاريع الهامة، منها الانتهاء بنسبة 90% من إنجاز مشروع إعادة الخط الحديدي بين دمشق وحلب بطول 400 كيلومتر، والبدء بتشغيل طائرة إرباص 340.

وأشار إلى أنه يجري توسيع مهبط مطار حلب الدولي بقيمة 3 مليارات ليرة سورية، وحاليا بلغت نسبة إنجاز المشروع 25 بالمئة.

المصدر: "الوطن"