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سلطنة عمان تجرى محادثات مع بنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار

مال وأعمال

سلطنة عمان تجرى محادثات مع بنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار
Reuters
سلطنة عمان تجرى محادثات مع بنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار
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قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن حصولها منها على قرض بما لا يقل عن مليار دولار.

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مصدر: سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار
مصدر: سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار

وتسعى هذه الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على مزيد من التمويل، قبيل سداد ديون ثقيلة عليها على مدار العامين المقبلين.

وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير القادم. وذكر مصدر ثان أن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار.

المصدر: رويترز

 

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