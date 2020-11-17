في 2021.. لجنة "أوبك+" تتوقع فائضا بواقع 1.5 مليون برميل يوميا

أظهرت وثيقة للجنة "أوبك+" أنها تتوقع فائضا محتملا في إمدادات النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2021، بعدما كانت تتوقع في السابق فائضا مقداره 0.2 مليون برميل في اليوم.

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وتأتي التوقعات الجديدة في ظل طلب على الخام أضعف من المتوقع، مع ارتفاع إمدادات المنتجين المستقلين، ويعد هذا التصور الأسوأ للجنة مجموعة "أوبك+".

ورسمت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عدة سيناريوهات لتطور سوق النفط، ووفقا للوثيقة فإن لجنة "أوبك+" تتوقع تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف الأول من 2021.

فيما يتوقع انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى نهاية الربع الأول من 2021.

المصدر: "رويترز"