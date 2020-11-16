سيتي بنك: الدولار الأمريكي قد يهبط بما يصل إلى 20 بالمئة في 2021

رجح "سيتي بنك" إمكانية أن يبدأ الدولار في الانخفاض بما يصل إلى 20% في عام 2021، في حال تم توزيع لقاحات كورونا على نطاق واسع والمساعدة في إحياء التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وذكر تقرير كتبه استراتيجيي في البنك الأمريكي أن "توزيع اللقاحات سيحدد جميع مؤشرات السوق، مما يسمح للدولار باتباع مسار مشابه للمسر الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات".

المصدر: "بلومبرغ"