النفط ينزل بفعل ارتفاع إصابات كورونا

انخفضت أسعار النفط، خلال اليوم الجمعة، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف حيال تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وطلب الوقود، بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، نزل خام "برنت" بنسبة 1.2% إلى 43.02 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.6% أمس الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 40.46 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 0.8% أمس الخميس.

وفرضت بيانات حكومية أمريكية ضغطا إضافيا على الخام، إذ زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع انخفاض متوقع بـ 913 ألف برميل.

وقال كويتشي موراكامي، المحلل لدى "دايتشي كوموديتيز": "المستثمرون يجنون الأرباح من موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، إذ تثبط التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي المعنويات في ظل زيادة حادة لحالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود اجتماعية جديدة".

وأضاف: "من المتوقع أن تظل أسعار النفط تخضع لضغوط الأسبوع القادم إذا استمر تفشي الجائحة في التسارع في أجزاء عديدة من العالم".

وثبطت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى عند مستويات قياسية وتشديد القيود لاحتواء الانتشار، ثبطت احتمالات انتهاء الأزمة الصحية العالمية في الأمد القريب.

ولكن بروزآمال في ظهور حل للأزمة في الأفق، حفز قفزة في عقود خام "غرب تكساس الوسيط" و"برنت" هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أن لقاحا تجريبيا ضد كوفيد-19 تطوره شركتا "فايزر" و"بيونتك" فعال بنسبة 90%.

المصدر: "رويترز"