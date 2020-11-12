السعودية.. خطط لافتتاح 16 فندقا بحلول 2023

قال جون باجانو الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي السعودي الرائد، "شركة البحر الأحمر للتطوير"، إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول نهاية 2023.

وتوقع المسؤول انتعاشا سريعا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

وينطوي المشروع، المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي، على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر، الذي تحوطه الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح الغوص، وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

وأضاف، أنه خلال المرحلة الأولى، يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويا، متوقعا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

المصدر: "رويترز"