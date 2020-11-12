مسؤول روسي يتوقع طفرة اقتصادية في عام 2021

يرى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، أن العالم من الممكن أن يشهد تعافيا اقتصاديا رائعا في 2021 بعد الضربة التي تلقاها جراء أزمة كورونا في 2020.

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وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية: "نريد استعادة الاقتصاد العالمي، نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة".

وأضاف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: "نعتقد أن العام المقبل سنشهد (العالم) طفرة في التعافي الاقتصادي"، مشيرا إلى أن وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلا بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%.

المصدر: "تاس"