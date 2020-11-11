هيئة قناة السويس تعلن تخفيضات عالية لرسوم مرور السفن السياحية

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء، أن الهيئة منحت السفن السياحية العابرة للقناة تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 50% من رسوم العبور بشروط محددة.

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وأشار ربيع، خلال لقاء وفد رفيع المستوى من وزارة السياحة والآثار برئاسة نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، إلى أن الهيئة قامت بموجب منشور ملاحي "بمنح السفن السياحية العابرة للقناة، تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 50% من رسوم العبور، بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة، في ميناءين على الأقل، من الموانئ المصرية".

كما لفت ربيع إلى "استعداد الهيئة الدائم لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانيء المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وأضاف رئيس الهيئة أن "قناة السويس تستهدف وضع عدد من المزارات السياحية التراثية التابعة للهيئة على الخريطة السياحية المصرية، وأبرزها المتحف العالمي للقناة، المقرر افتتاحه خلال العام المقبل، وكل من كنيسة أغاث، ومبنى القبة ببورسعيد"، مشيرا إلى "قيام الهيئة باتخاذ خطوات جدية نحو إقامة جداريات على جانبي القناة، تسرد تاريخ القناة وتوضح المراحل التاريخية المختلفة بما يمثل قيمة جمالية خلال الإبحار بقناة السويس".

المصدر: "هيئة قناة السويس"