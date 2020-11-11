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الحكومة المصرية تعلن الاستعداد لإخلاء جميع المقرات الحكومية في القاهرة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تعلن الاستعداد لإخلاء جميع المقرات الحكومية في القاهرة
Reuters
مصر
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة في القاهرة بالكامل للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأكد على أن هناك استعدادات جارية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

وأوضح أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجما، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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