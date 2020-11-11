روسيا.. عرض منزل تراثي للبيع بـ1 روبل

ذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم عرض منزل تذكاري في مدينة فيليكي أوستيوغ الروسية للبيع لقاء روبل واحد (الدولار = 76 روبلا).

ويتمتع المنزل بمكانة تراثية وثقافية هامة في المدينة الروسية، وكان يستخدم في السابق كعيادة للأطفال.

وطرح المنزل عبارة عن فرصة استثمارية، فبعد تنفيذ أعمال الترميم يمكن تحويل المنزل إلى فندق أو مركز طبي.

ويقدر حجم نفقات الترميم بنحو 14 مليون روبل (قرابة 184 ألف دولار)، ويعود المبنى إلى القرن التاسع عشر.

المصدر: "نوفوستي"