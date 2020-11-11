تركيا مهتمة بتنظيم إنتاج للقاح الروسي

ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية، أن تركيا أعربت عن اهتمامها بتنظيم إنتاج للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في مصانع الأدوية التركية.

وبمبادرة من الجانب التركي جرت أمس الثلاثاء محادثات بين وزيري الصحة الروسي ميخائيل موراشكو والتركي فخر الدين كوجي.

وقال بيان صدر عن وزارة الصحة الروسية: "أبدى وزير الصحة التركي اهتمامه بتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في منشآت مصنعي الأدوية في تركيا بعد إجراء دراسات السموم المنصوص عليها في التشريعات المحلية".

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

المصدر: "نوفوستي"