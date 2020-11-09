إيران تعلن عن مفاوضات قريبة لتمديد اتفاقية الغاز مع تركيا

قال مساعد وزير النفط الإيراني حسن منتظر تربتي، إن عملية تصدير الغاز لتركيا متواصلة وفق الاتفاق السابق، مضيفا أن البلدين سيبدآن في المستقبل القريب مفاوضات تمديد هذا الاتفاق.

إقرأ المزيد

وقال تربتي في حديث صحفي إن "اكتشاف حقول غاز جديدة في البحر الأسود، لن يؤثر على اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا"، مشيرا إلى أن "ما يتم إنتاجه من الحقول الجديدة ضئيل مقارنة بحجم احتياجات هذا البلد، وسنبدأ في المستقبل القريب المفاوضات من أجل تمديد اتفاقية صادرات الغاز إلى تركيا".

من جهة أخرى، قال مساعد وزير النفط إن المشروع المبدئي لتصدير الغاز الإيراني إلى أفغانستان، بات جاهزا والمراسلات الدبلوماسية جارية لهذا الغرض.

وأوضح تربتي، أن "القاعدة الأساسية فيما يخص تصدير الغاز إلى أفغانستان قائمة على القطاع الخاص، لكن مع ذلك نحن قمنا بتجهيز البنى التحتية".

المصدر: فارس