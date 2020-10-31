إيران: دورنا نحن وتركيا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن إنكاره

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "دور إيران وتركيا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن إنكاره".

ونشر عراقجي تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، يوم السبت، عقب لقائه نظيره التركي، أكد من خلالها أنه أجرى في أنقرة محادثات صريحة ومثمرة مع مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

وأضاف أن إيران وتركيا من أهم الدول التي لهما دور لا يمكن إنكاره في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

Frank and productive discussion with Deputy Foreign Minister Sedat Önal in Ankara. Iran and Turkey are two major players with undeniable role in peace and stability of the region. pic.twitter.com/nYP4lBGxB3 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 31, 2020

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء يوم السبت، أن المبعوث الخاص لإيران لحل النزاع حول قره باغ وصل إلى تركيا، بعد جولة قادته إلى كل من روسيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا.

ووصل عراقجي، مساء الجمعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الإقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة بلاده لحل وتسوية النزاع حول منطقة قره باغ.

وأجرى المبعوث الإيراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرة باغ بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا خلال المحطات الثلاث السابقة، باكو وموسكو ويريفان، محادثات مع كبار المسؤولين فيها حيث ناقش معهم مبادرة طهران لحل هذه القضية.

يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.

المصدر: وكالات