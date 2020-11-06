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عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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اقتربت قيمة عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الجمعة، من مستوى 16 ألف دولار، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم أعلى مستوى في أكثر من عامين.

ويظهر من coindesk، وهو موقع مختص في متابعة العملات الرقمية، أن "البيتكوين" بلغ خلال تعاملات اليوم مستوى 15934 دولارا، ويعد هذا أعلى مستوى تسجله العملة الرقمية منذ نهاية 2017.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول "البيتكوين" عند 15492.10 دولار بزيادة قدرها 4.36% عن سعر الإغلاق السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم:

عملة
coindesk.com

رسم بياني يظهر منحى تداول "البيتكوين" منذ إطلاقه:

عملة
coindesk.com

المصدر: RT

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