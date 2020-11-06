لأول مرة.. رحلة تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رحلة تجارية إسرائيلية ستمر لأول مرة عبر أجواء السودان، ويأتي ذلك عقب توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة ستنطلق يوم الأحد المقبل من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، والرحلة ستتم بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال"، وستنقل الرحلة 153 مواطنا من أوغندا للمشاركة في تدريب بالزراعة في إسرائيل.

ووفقا للصحيفة ستكون هذه أول رحلة تجارية لطائرة مسجلة في إسرائيل تعبر أجواء إسرائيل، مشيرة إلى أن الرحلة ستستغرق فترة زمنية أقل بنصف ساعة بفضل عبورها أجواء السودان.

كما ستكون هناك رحلة تاريخية أخرى عبر أجواء السودان لشركة الطيران الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل، وهذه المرة إلى عاصمة كمبوديا بنوم بنه، وفي هذه الرحلة سيصل إلى إسرائيل حوالي 250 متدربا في الزراعة.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"