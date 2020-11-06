الحكومة المصرية: لا خصخصة لـ "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية.

كذلك نفت وزارة الطيران المدني في مصر هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لخصخصة شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية.

وشددت الوزارة، في تقرير توضيحي، على أن "مصر للطيران" شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها، مشيرة إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كل أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم كل السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، قامت "مصر للطيران"، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني لتصبح بمقتضاه "مصر للطيران" شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي العاصمة الغانية أكرا.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT