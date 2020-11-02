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انخفاض قياسي لليرة التركية مقابل الدولار

مال وأعمال

انخفاض قياسي لليرة التركية مقابل الدولار
Reuters
صورة أرشيفية
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شهدت الليرة التركية اليوم الاثنين انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

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وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق.

وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.

المصدر: رويترز

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