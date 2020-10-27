بعدما فقدت ربع قيمتها في 2020.. الليرة التركية تسجل أضعف سعر لها على الإطلاق

تراجعت العملة التركية أمام الدولار اليوم إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، في ظل مخاوف جيوسياسية وقلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

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وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.1682 ليرة للدولار، وقبل ذلك تم تسجيل 8.19 ليرة للدولار، والذي يعد أضعف مستوى على الإطلاق.

وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية والمعارك في قره باغ إلى إثارة قلق المستثمرين.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت 26 بالمئة هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

المصدر: "رويترز"