الذهب يصعد مع انخفاض الدولار

صعد الذهب اليوم الجمعة، بعدما تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا، بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا، ما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1869.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش.

كذلك ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% أيضا إلى 1869 دولارا للأونصة.

وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين، إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: "يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته".

وأضاف: "انتشار الفيروس سيوفر ضغطا إضافيا على الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم.. وذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلا".

المصدر: "رويترز"