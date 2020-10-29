بوتين عن محاولات عرقلة مشاريع الغاز الروسية: محاولات غير سوقية للحد من تنافسية الاقتصاد الروسي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات عرقلة تنفيذ مشاريع الغاز الروسية ليست إلا طريقة غير سوقية لكبح قدرة الاقتصاد الروسي التنافسية، في إشارة إلى مشروع "السيل الشمالي 2".

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وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الروسي في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو، حيث قال، إن تصدير الغاز الطبيعي من روسيا، والذي يتمتع بأسعار أعلى من أسعار السوق المحلية، يساهم في دعم مشاريع للغاز في روسيا.

وتعمل الولايات المتحدة على عرقلة تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه واشنطن لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها.

المصدر: "تاس"