النفط يواصل نزيفه

تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5% في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، ووسط مؤشرات على تخمة معروض الخام.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 37.31 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام "برنت" بنسبة 0.31% لتسجل 39 دولارا للبرميل.

ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من يوم غد الجمعة، إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر المقبل إلى نهاية الشهر.

وقالت خبيرة الأسواق مارغريت يانغ: "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة".

وتعتزم مجموعة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"