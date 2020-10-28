"قطر للبترول" تعلن عن اكتشاف جديد في جنوب إفريقيا

أعلنت "قطر للبترول" عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل "لويبيرد" الواقع في المنطقة الاستكشافية على بعد 175 كيلومترا قبالة ساحل جنوب إفريقيا.

وأشارت إلى أن الاكتشاف هو الثاني في المنطقة، التي تعمل الشركة على بحثها بالشراكة من توتال الفرنسية، إذ أعلنت في فبراير عام 2019، عن اكتشاف هام للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل "برولبادا" الواقع في المنطقة ذاتها.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي: "يسعدنا الإعلان عن الاكتشاف الثاني من نوعه في مشروعنا المشترك للتنقيب في جنوب إفريقيا، حيث جاءت النتائج الأولية للبئر أفضل مما كان متوقعا".

وتم حفر حقل "لويبيرد" على عمق يبلغ حوالي 3.400 متر، حيث تم اكتشاف مكمن من 73 مترا يحتوي الغاز والمكثفات في خزانات من العصر الطباشيري.

وتبلغ مساحة المنطقة المعدة للعمل على استكشافها بـ19 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها من 200 إلى 1800 متر، فيما تتولى شركة "توتال" الاستكشاف، حيث تشارك في المشروع بنسبة 45%، بينما تمتلك قطر للبترول 25%.

المصدر: "الشرق القطرية