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السعودية تسجل عجزا بأكثر من 10 مليارات دولار

مال وأعمال

السعودية تسجل عجزا بأكثر من 10 مليارات دولار
Reuters
صورة تعبيرية
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سجلت السعودية في الربع الثالث من العام الجاري عجزا بقيمة 40.77 مليار ريال (نحو 10.8 مليار دولار)، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء.

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وأضافت الوزارة، أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال (57.48 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2020، بزيادة نسبتها 4%.

أما المصروفات فقد بلغت 256.345 مليار ريال (68.35 مليار دولار)، وبذلك تكون المصرفات قد صعدت بنسبة 7%.

يشار إلى أن أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط أثرا على الميزانية السعودية هذا العام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"

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