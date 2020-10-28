روحاني: إيران تجاوزت الاقتصاد النفطي وتعيش اليوم الاقتصاد غير النفطي

تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، عن تحول كبير في الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعتمد لسنوات على العائدات من صادرات النفط.

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وقال روحاني إن اعتماد إيران على صادرات النفط تقلص حتى 10%، ويأتي ذلك في وقت يخضع قطاع النفط الإيراني لعقوبات أمريكية شديدة.

كذلك أشار إلى أن إيران تجاوزت الاقتصاد النفطي وتعيش اليوم الاقتصاد غير النفطي، في إشارة إلى أن الاقتصاد الإيراني بدأ يعتمد على قطاعات اقتصادية غير نفطية.

وعن العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي طالت وزارة النفط الإيرانية، قال روحاني إن "العقوبات دليل على يأس أمريكا وغضبها.

وأضاف، أن لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على أشخاص دليل على أن العقوبات الأمريكية على إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأكد الرئيس الإيراني القدرة على تجاوز العقوبات الأمريكية، وقال: "لم يتبق أمام أمريكا ما تفرض عليه عقوبات في إيران ونحن واثقون أننا سنتجاوز المرحلة منتصرين".

وأضاف: "نعيش في ظروف حرب وندرك أن الشعب الإيراني يتعرض لصعوبات اقتصادية".

وفرضت الولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على إيران، آخرها الاثنين الماضي، حيث أدرجت وزير النفظ الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية، بالإضافة إلى شخصيات وشركات إيرانية أخرى.

المصدر: RT