طهران: عقوبات واشنطن رد على هزيمتها في تصفير صادراتنا النفطية

اعتبر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه أن العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده، هي "رد فعل على هزيمة واشنطن في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

ورد زنكنه على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، بأنه لا يمتلك أي أرصدة خارج إيران تشملها العقوبات الأمريكية، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية لن تتمكن من إيقاف صناعة النفط الإيرانية".

إقرأ المزيد

وقال إن "عهد الأحادية في العالم قد ولي وصناعة النفط الإيرانية لن تتوقف... روحي ومالي وماء وجهي فداء لإيران".

المصدر: RT