الخطوط السعودية ترد على دعوى قضائية ضدها في لندن

أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن وثائق قضائية أظهرت أن الخطوط الجوية السعودية تواجه دعوى في المحكمة العليا في لندن رفعتها ضدها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي.

وأشار التقرير إلى أن القضية تتعلق "بانتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص".

وأضاف: "الجهة المدعية وهي شركة (ألف) لتأجير الطائرات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجار غير مسددة وفقا لزعم الشركة في الدعوى".

من جهتها، قالت الخطوط السعودية إنها "مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات غير الدقيقة".

وقالت: "إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد"، مشيرة إلى أنها تجري حاليا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية، وأن "المنطق السليم سيسود في النهاية".

وأعلنت "إيرباص" عن صفقة شركة "ألف"، و"الخطوط السعودية" أثناء معرض باريس الجوي في 2015، كأكبر صفقة جوية تبرم عن طريق التمويل الإسلامي.

المصدر: "سبق + رويترز"