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الخطوط السعودية تكشف مصير الرحلات الجوية الدولية

أخبار العالم العربي

الخطوط السعودية تكشف مصير الرحلات الجوية الدولية
Reuters
الخطوط السعودية
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أكدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، مجددا على أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر.

وجاء ذلك ردا من الخطوط السعودية على استفسار أحد السائلين جاء فيه: "الأخوة الأعزاء آمل منكم إفادتي عن الرحلات الدولية إذا كان بعيدا سوف نقوم بالتوكيل على مصالحنا بالخارج".

وأجابت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "أهلا ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على "منصة عودة".. شكرا لتواصلك".

وفي 9 مارس الماضي، أوقفت السعودية رحلات الطيران الدولية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبعد 71 يوما، أعادت الرحلات الجوية الداخلية في 11 مطارا من أصل 28 في مختلف أنحاء المملكة، يوم 31 مايو.

جدير بالذكر أن يوم 3 أغسطس اكتملت مغادرة حجاج بيت الله عبر مطار الملك عبد العزيز بعد إتمام فريضتهم.

المصدر: RT

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