الخطوط السعودية تكشف مصير الرحلات الجوية الدولية

أكدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، مجددا على أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر.

وجاء ذلك ردا من الخطوط السعودية على استفسار أحد السائلين جاء فيه: "الأخوة الأعزاء آمل منكم إفادتي عن الرحلات الدولية إذا كان بعيدا سوف نقوم بالتوكيل على مصالحنا بالخارج".

وأجابت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "أهلا ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على "منصة عودة".. شكرا لتواصلك".

أهلاً ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة. شكراً لتواصلك — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) August 12, 2020

وفي 9 مارس الماضي، أوقفت السعودية رحلات الطيران الدولية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبعد 71 يوما، أعادت الرحلات الجوية الداخلية في 11 مطارا من أصل 28 في مختلف أنحاء المملكة، يوم 31 مايو.

جدير بالذكر أن يوم 3 أغسطس اكتملت مغادرة حجاج بيت الله عبر مطار الملك عبد العزيز بعد إتمام فريضتهم.

اكتمال مغادرة حجاج بيت الله عبر #مطار_الملك_عبدالعزيز بعد اتمام فريضتهم #بسلام_آمنين . pic.twitter.com/K6i4PD9kgr — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) August 3, 2020

المصدر: RT