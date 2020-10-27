السودان يزيد أسعار الوقود إلى ضعفيها بأثر فوري

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

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وقال الوزير خيري عبد الرحمن في مؤتمر صحفي إن الديزل سيباع مقابل 46 جنيها سودانيا أي 0.8364 دولار للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر.

وكان سعر البيع السابق 23 جنيها للديزل و28 جنيها للبنزين، في حين يساوي الدولار الأمريكي 55.0002 جنيه سوداني.

يذكر أن الحكومة عقدت مؤخرا مؤتمرا اقتصاديا شاركت فيه "قوى الحرية والتغيير"، الذي أوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور، الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني.

المصدر: رويترز