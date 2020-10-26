صندوق إماراتي يقدم منحة مالية بأكثر من نصف مليار دولار للسودان

قال صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الاثنين، إنه قدم منحة مالية بقيمة 556.6 مليون دولار إلى السودان تشمل دعما نقديا واقتصاديا.

وأضاف، أنه سيواصل تقديم المساعدة لاستكمال منحة حجمها 1.5 مليار دولار تعهدت بها الإمارات العام الماضي.

ويشمل ذلك وديعة في البنك المركزي السوداني حجمها 250 مليون دولار سبق الإعلان عنها، ودعما للميزانية قيمته 119.8 مليون دولار.

وتتضمن المنحة أيضا 540 ألف طن من القمح قيمتها 144.7 مليون دولار ومساعدات طبية بقيمة 19.75 مليون دولار وتعليمية بقيمة 11.4 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"