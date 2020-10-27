اقتصاد كوريا الجنوبية يعاود النمو

أظهرت معطيات مصرف كوريا، وهو المصرف المركزي لكوريا الجنوبية، أن اقتصاد البلاد عاد إلى النمو في الربع الثالث من السنة بعد تراجعه بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت معطيات المصرف، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ازداد في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.9% عن الربع الثاني، ما يعتبر أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010.

ويأتي ذلك بعد تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام.

وبالمقارنة مع مؤشرات العام الماضي، شهدت كوريا الجنوبية في الربع الثالث انكماشا اقتصاديا نسبته 1.3% عن نتائج الفترة ذاتها من 2019.

يذكر أن اقتصاد كوريا الجنوبي هو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وبدأ بالتعافي بعد شروع أهم الشركاء التجاريين لسيئول في رفع القيود عن الاقتصاد التي تم فرضها بسبب وباء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز