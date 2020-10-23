البنك المركزي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

حسن البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن يتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي 4% - 5% في 2020.

وتأتي التوقعات الجديدة بعدما كان المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 4.5% - 5.5% بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالعام القادم يتوقع المركزي انتعاش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% - 4%، وهو أسوأ من توقعات يوليو الماضي.

كذلك توقع المركزي أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة 2.5% - 3.5%، وفي 2023 بنسبة 2% - 3%.

وتوقع المركزي أن يكون مستوى التصخم في نهاية العالم الجاري في نطاق 3.9% - 4.2%.

المصدر: "تاس"