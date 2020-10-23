المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، للمرة الثانية على التوالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.25%.

وقال البنك في بيان: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%. الوضع الوبائي في العالم وفي روسيا آخذ في التدهور، إذ لا يزال الوضع في الأسواق المالية الخارجية وأسواق السلع الأساسية غير مستقر، ومن الممكن أن نشهد زيادة في التقلبات في المستقبل القريب، كما يجب مراعاة العوامل الجيوسياسية".

كذلك أشار المركزي الروسي، في بيان صحفي، إلى هيمنة مخاطر خفض التضخم على المدى المتوسط.

ولم يؤثر القرار على سعر صرف العملة الروسية، حيث جرى تداولها بعد الإعلان عن القرار عند 76.3 روبل للدولار وعند 90.37 روبل لليورو، بعدما تم تداولها في مطلع تعاملات اليوم عند 76.37 روبل للدولار وعند 90.44 روبل لليورو.

المصدر: "تاس"