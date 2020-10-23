قطاع الأثاث التركي يتوقع رقما قياسيا في صادراته إلى ليبيا

قال رئيس "جمعية رجال أعمال صناعة الأثاث" في تركيا، نوري غورجان، إنهم يتوقعون تسجيل رقم قياسي في صادرات الأثاث إلى ليبيا العام الجاري لتبلغ 250 مليون دولار.

وأوضح غورجان، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أنهم يهدفون للوصول إلى صادرات أثاث بقيمة 500 مليون دولار إلى ليبيا بحلول 2023، تزامنا مع تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف، أن صادرات الأثاث إلى ليبيا شهدت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة، عقب تراجعها في عام 2013.

وذكر أن قيمة صادرات الأثاث إلى ليبيا بلغت 118 مليون دولار عام 2018، وارتفعت بنسبة 70.3 بالمئة عام 2019، لتبلغ 201 مليون دولار.

وأشار غورجان إلى أنه بالتزامن مع تطور العلاقات الثنائية، تم إطلاق 184 مشروعا بقيمة 16 مليار دولار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وارتقت تركيا ست مراتب في صادرات الأثاث المنزلي، لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في 2019، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عشرة عام 2018.

المصدر: "الأناضول"