النفط ينخفض مع ارتفاع الإصابات بكورونا

نزلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 42.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة أمس الخميس.

بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل، بعد أن ربح 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة. والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

المصدر: وكالات