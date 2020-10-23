انطلاق مبيعات آيفون 12 الجديد في روسيا

انطلقت اليوم الجمعة في روسيا مبيعات هواتف آيفون بنسخها الجديدة. وعرضت شركة "آبل" الأمريكية الأسبوع الماضي 4 إصدارات جديدة، وجميعها تدعم شبكة الجيل الخامس G5.

وقدمت الشركة الأمريكية في 13 أكتوبر الماضي 4 هواتف وهي: iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 pro وiPhone Pro Max.

وبدأت اليوم في روسيا مبيعات جهازين وهما iPhone 12 وiPhone 12 pro، أما الجهازان الآخران: iPhone 12 mini و iPhone Pro Max فستبدأ مبيعاتهما في روسيا في 13 نوفمبر المقبل.

وانطلقت مبيعات الجهازين الجديدين على موقع شركة "آبل" ولدى كبرى شركات التجزئة الإلكترونية في روسيا.

ويتراوح سعر iPhone 12 ما بين 79.99 ألف روبل (نحو 1040 دولارا) و94.99 ألف روبل (حوالي 1240 دولارا)، وذلك بحسب حجم الذاكرة.

أما سعر جهاز iPhone 12 pro فيبدأ من 99.99 ألف روبل (1300 دولارا) وحتى 129.99 ألف روبل (1700 دولار).

واللافت هذا العام أن انطلاق المبيعات في روسيا لم يشهد طوابير طويلة، حيث عادة كان يصطف المشترون قبل يومين من انطلاق المبيعات.

وعزا بعض الخبراء ذلك لأزمة كورونا وتداعياتها، حيث يفضل عدد كبير من الأشخاص تأجيل المشتريات غير الضرورية وإدخار بعض المال.

ووفقا لتقارير فإنه من المتوقع أن تصل شحنات سلسلة "آبل" الجديدة في العالم إلى ما يصل إلى 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام.

(الدولار = 77 دولارا)

المصدر: "نوفوستي"