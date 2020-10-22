بقيمة 8.5 تريليون ليرة.. الرئيس السوري يحيل مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الشعب

أحال الرئيس السوري بشار الأسد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 لمجلس الشعب.

وكان مجلس الوزراء اعتمد الثلاثاء الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية، وذلك بارتفاع بنحو الضعف عن موازنة السنة السابقة والبالغة 4 تريليونات ليرة سورية.

وتوزعت النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي نفقات جارية بنحو 7 آلاف مليار ليرة و1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري حيث تضمنت الاعتمادات نحو 3500 مليار ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.

وتقضي القوانين في البلاد بأن يناقش مجلس الشعب الموازنة ثم يقرها، قبل أن تحال مجددا إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.

يذكر أن السعر الرسمي للدولار محدد في البلاد بـ1256 ليرة.

المصدر: سانا