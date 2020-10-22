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الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود (وثيقة)

مال وأعمال

الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود (وثيقة)
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت وثيقة اطلعت عليها RT، أن الحكومة السودانية حررت أسعار الوقود، وأفسحت المجال للقطاع الخاص البيع والشراء بحسب سعر صرف النقد الأجنبي.

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ويعني ذلك أن أسعار الوقود ستتغير شهريا لأن العملية ستتحدد بالدولار الأمريكي.

ووجهت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بتحديد السعر بعد حساب الكميات في المستودعات والمحطات وانتهاء عمل اللجنة الخاصة بالجرد.

الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود (وثيقة)
الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود (وثيقة)

وفي وقت سابق كشفت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، هبة محمد علي، عن نية الحكومة تغيير سعر صرف الجنيه السوداني، والسماح بالتحويلات المالية من الخارج.

ويشهد سوق العملات في السودان تراجعا في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء (الموازي)، وذلك عقب الإعلان عن بدء إجراءات رفع السودان من قوائم الإرهاب.

المصدر: RT

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