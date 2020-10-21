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بريطانيا تقترض مبلغا قياسيا

مال وأعمال

بريطانيا تقترض مبلغا قياسيا
Reuters
صورة أرشيفية
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كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن بريطانيا اقترضت 208.5 مليار استرليني في النصف الأول من السنة المالية 2020-2021.

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وقالت البيانات إن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز 33.55 مليار استرليني، وفقا لتوقعات استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار استرليني.

وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر، ارتفع إلى 0.5 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة في أغسطس، عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.

وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5 بالمئة، وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

المصدر: رويترز

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