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بريكست... بريطانيا تعلن أنه لا يوجد تغيير بموقفها بشأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

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بريكست... بريطانيا تعلن أنه لا يوجد تغيير بموقفها بشأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت بريطانيا أنه لم يطرأ أي تغييرعلى موقفها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري بعد مكالمة بين كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشيل بارنييه.

وكشف متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه "لا يوجد أساس لمزيد من المفاوضات، ما لم يغير الاتحاد الأوروبي بشكل جذري نهجه"، مبينا أن "فروست وبارنييه أجريا مناقشة بناءة... الوضع لم يتغير، لكنهما سيبقيان على اتصال".

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المصدر: "رويترز"

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