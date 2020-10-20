الإعلان عن رحلات طيران بين سوريا والإمارات

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير ثلاث رحلات من الشارقة إلى دمشق (مقطع واحد) على متن السورية للطيران في الـ 21 والـ 23 والـ 25 من الشهر الجاري.

ودعت الوزارة السورية اليوم المسافرين إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للاستعلام عن أسعار التذاكر والحجز.

يشار إلى أن أول رحلة عبر الخطوط الجوية السورية انطلقت في الأول من الشهر الحالي من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة، وعلى متنها 130 راكبا، إيذانا بإعادة التشغيل المنتظم من وإلى المطار بعد أشهر من إيقافها بسبب جائحة كورونا، وسط إجراءات صحية تضمن النقل الآمن.

المصدر: "سانا"